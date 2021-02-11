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شقيقة لقمان سليم: سنبقى هنا ولا خيار لنا ونحن ندافع عن أنفسنا وعندما يغادر الجميع سنجلس في غرفنا ونتذكر لقمان وسنشعر بالبرد لأنه كان الدفئ وهو كان قويا وفارسا

Lebanon 24
11-02-2021 | 09:49
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