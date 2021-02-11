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وزني من بعبدا: وضعت عون في جوّ التطورات قبل المباشرة بالتدقيق المحلي كما تمّ التداول بمشروع موازنة 20-21 وتمنيت أن يناقشها مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن
Lebanon 24
11-02-2021
|
12:08
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