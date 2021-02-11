أخبار عاجلة

حادث سير على أوتوستراد طرابلس يؤدي إلى زحمة سير خانقة

Lebanon 24
11-02-2021 | 14:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حادث بين 3 سيارات على أوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا.. وزحمة سير خانقة
lebanon 24
11/02/2021 22:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من طريق المطار.. تصادم بين 3 سيارات يؤدي الى زحمة سير خانقة
lebanon 24
11/02/2021 22:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
lebanon 24
11/02/2021 22:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث على طربق صيدا الاولي يؤدي الى زحمة سير خانفة
lebanon 24
11/02/2021 22:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:48 | 2021-02-11
22:33 | 2021-02-11
22:27 | 2021-02-11
22:27 | 2021-02-11
22:14 | 2021-02-11
22:03 | 2021-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website