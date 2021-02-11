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الحرة: الرئيس بايدن يلغي إعلان حالة الطوارئ الذي وقعه ترامب لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك

Lebanon 24
11-02-2021 | 17:37
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11/02/2021 22:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب‬⁩ يوافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن بداية من اليوم وحتى 24 كانون الثاني
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11/02/2021 22:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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