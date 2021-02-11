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البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية على قرار يدعو لإنهاء الحرب في اليمن

Lebanon 24
11-02-2021 | 17:45
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