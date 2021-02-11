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أخبار عاجلة
وزير خارجية السعودية يجري محادثات مع رئيس وزراء اليونان حول التطورات في المنطقة
Lebanon 24
11-02-2021
|
19:41
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