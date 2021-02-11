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الرئاسة التركية: لن نشارك في أي محادثات بشأن قبرص إلا في حال كان التفاوض على أساس تقسيمها لدولتين

Lebanon 24
11-02-2021 | 20:42
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