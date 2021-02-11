أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: أبلغنا الكونغرس مسبقا بنية الرئيس بايدن إبطال تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

Lebanon 24
11-02-2021 | 21:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الأزمة الإنسانية في اليمن جعلتنا نقدم أولوية إعادة النظر في تصنيف الحوثيين
lebanon 24
11/02/2021 23:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤول بالخارجية الأميركية: إدارة بايدن أشعرت الكونغرس بأنها ستحذف ⁧‫الحوثيين‬⁩ من قائمة الإرهاب
lebanon 24
11/02/2021 23:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تقول إنها بدأت مراجعة بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية (رويترز)
lebanon 24
11/02/2021 23:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوب الأميركي بالأمم المتحدة: النتائج المحدودة للعملية السياسية دفعتنا لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
lebanon 24
11/02/2021 23:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:48 | 2021-02-11
22:33 | 2021-02-11
22:27 | 2021-02-11
22:27 | 2021-02-11
22:14 | 2021-02-11
22:03 | 2021-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website