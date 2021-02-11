المتحدث باسم البنتاغون لسكاي نيوز عربية: نواصل عمليات مكافحة الإرهاب داخل اليمن وبالتالي سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد من داخل اليمن

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