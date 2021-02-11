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إشكال يتخلله اطلاق نار في محلة صحراء الشويفات بين افراد من آل زعيتر واخرين من آل مشيك

Lebanon 24
11-02-2021 | 23:10
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