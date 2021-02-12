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بايدن: سلفي لم يقم بواجبه لتأمين عدد الجرعات الكافية ولم ينشئ مراكز وطنية لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا

Lebanon 24
12-02-2021 | 00:15
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