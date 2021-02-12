مصادر لبنانية لـ"الأنباء" الكويتية: لقاء باريس لم يبدل، حتى الساعة على الأقل، في المشهد الحكومي القاتم في بيروت، والجواب سيأتي بلسان الحريري يوم الاحد في خطاب ذكرى اغتيال والده الشهيد رفيق الحريري

Lebanon 24