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أخبار عاجلة
بلينكن وغوتيريش يؤكدان التزامهما بالعملية السياسية بشأن سوريا وتخفيف معاناة الشعب
Lebanon 24
12-02-2021
|
03:12
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