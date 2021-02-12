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لافروف: موسكو مستعدة لقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عقوبات تهدد اقتصاد روسيا
Lebanon 24
12-02-2021
|
09:28
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