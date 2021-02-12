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زيارة مرتقبة للحريري بعد قليل إلى بعبدا (MTV)

Lebanon 24
12-02-2021 | 10:50
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وساطة بكركي مستمرة... وزيارة مرتقبة للحريري
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12/02/2021 11:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن لا جديد على صعيد ملف تأليف الحكومة باستثناء الكلام عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا لتقديم لائحة أو مسودة حكومية بالأسماء والتوزيع
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12/02/2021 11:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة قريبة للحريري الى بعبدا
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12/02/2021 11:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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