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الحريري بعد لقائه عون: ثمة مساع مستمرة لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وما لم تتشكل حكومة اختصاصيين فلن نحصل على الدعم الدولي

Lebanon 24
12-02-2021 | 11:58
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