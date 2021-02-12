الخارجية الأميركية: إبقاء العقوبات على عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله الحكيم بموجب الأمر التنفيذي بالأفعال التي تهدد الامن والاستقرار في اليمن

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