المعتصمون ينتظرون خروج المحامين من جلسات التحقيق في المحكمة العسكرية عند جسر البربير على ان يتمّ تقرير وجهة التحرك التالية هذا المساء بناء على المعلومات الواردة من المحكمة (الجديد)

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