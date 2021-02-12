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متحدث عسكري باسم الحوثيين باليمن يقول إن الحركة قصفت مطار "أبها" السعودي وقاعدة "الملك خالد" العسكرية باستخدام طائرات مسيرة

Lebanon 24
12-02-2021 | 18:59
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