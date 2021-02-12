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الخارجية الأميركية: أي عمليات عسكرية تركية في إقليم كردستان يجب أن تراعي السيادة العراقية

Lebanon 24
12-02-2021 | 21:06
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