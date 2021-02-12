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الأمم المتحدة: نأمل أن تسهم الأفعال الأميركية الإيجابية بشأن اليمن في حل سياسي لإنهاء الصراع في البلاد

Lebanon 24
12-02-2021 | 21:49
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