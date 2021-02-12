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البنتاغون: وزير الدفاع يعتقد أنه يجب إغلاق معتقل غوانتانامو لكن الأمر معقد وعلينا تأمين مكان للمعتقلين

Lebanon 24
12-02-2021 | 21:59
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