14
o
بيروت
18
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
تفجير إنتحاري بسيارة ملغمة في مديرية أرغنداب بولاية قندهار جنوبي أفغانستان (الجزيرة)
Lebanon 24
13-02-2021
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
هجوم بسيارة ملغمة يستهدف مخفرا للشرطة في قندهار جنوبي أفغانستان (الجزيرة)
Lebanon 24
هجوم بسيارة ملغمة يستهدف مخفرا للشرطة في قندهار جنوبي أفغانستان (الجزيرة)
13/02/2021 08:11:49
13/02/2021 08:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 5 أشخاص في تفجير استهدف رئيس مجلس العلماء بولاية كابيسا شمالي أفغانستان (الجزيرة)
Lebanon 24
مقتل 5 أشخاص في تفجير استهدف رئيس مجلس العلماء بولاية كابيسا شمالي أفغانستان (الجزيرة)
13/02/2021 08:11:49
13/02/2021 08:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في تفجير سيارة ملغمة في العاصمة الصومالية
Lebanon 24
الجزيرة: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في تفجير سيارة ملغمة في العاصمة الصومالية
13/02/2021 08:11:49
13/02/2021 08:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: مقتل 5 من بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في كمين نصبه مسلحون على الطريق بين كابل وجلال أباد
Lebanon 24
الجزيرة: مقتل 5 من بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في كمين نصبه مسلحون على الطريق بين كابل وجلال أباد
13/02/2021 08:11:49
13/02/2021 08:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
Lebanon 24
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
15:44 | 2021-02-12
12/02/2021 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تعديل على منصة طلب إذن التنقل.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: تعديل على منصة طلب إذن التنقل.. إليكم التفاصيل
21:19 | 2021-02-12
12/02/2021 09:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يخطفون الأضواء في الأشهر المقبلة.. هل أنتم من بينها؟
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يخطفون الأضواء في الأشهر المقبلة.. هل أنتم من بينها؟
16:23 | 2021-02-12
12/02/2021 04:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
12:15 | 2021-02-12
12/02/2021 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يصارح اللبنانيين.. أرقام التضخم "غير واقعيّة" والدولار قد يصل لمبالغ خيالية!
Lebanon 24
خبير يصارح اللبنانيين.. أرقام التضخم "غير واقعيّة" والدولار قد يصل لمبالغ خيالية!
19:28 | 2021-02-12
12/02/2021 07:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:38 | 2021-02-13
دورية تابعة للجيش توقف شاحنة محملة بالمحروقات المهربة على طريق القموعة في الفنيدق وسط إنتشار كثيف للجيش في المنطقة
02:57 | 2021-02-13
البرتغال تمدد ضبط حدودها مع إسبانيا حتى آذار لكبح كوفيد 19
02:39 | 2021-02-13
هيئة الصحة الفرنسية توصي بجرعة واحدة من اللقاح لمن سبق إصابتهم بفيروس كورونا
02:13 | 2021-02-13
تحذير أممي من سوء تغذية يهدد 2.3 مليون طفل دون الخامسة في اليمن
02:09 | 2021-02-13
تسجيل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات في المغرب
01:52 | 2021-02-13
فريق الدفاع عن ترامب يصف مساءلته بأنها انتقام سياسي
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
13/02/2021 08:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
13/02/2021 08:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
13/02/2021 08:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact