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دورية تابعة للجيش توقف شاحنة محملة بالمحروقات المهربة على طريق القموعة في الفنيدق وسط إنتشار كثيف للجيش في المنطقة

Lebanon 24
13-02-2021 | 07:38
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