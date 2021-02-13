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رويترز نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية: انفجار صهريج غاز على الحدود بين إيران وأفغانستان

Lebanon 24
13-02-2021 | 13:29
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