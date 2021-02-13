أخبار عاجلة

انقطاع التيار الكهربائي عن 800 ألف منزل في طوكيو و 8 محافظات جراء الزلزال الذي هز فوكوشيما (الجزيرة)

Lebanon 24
13-02-2021 | 17:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
انقطاع التيار الكهربائي عن جربتا - البترون.. والسبب سرقة الأسلاك!
lebanon 24
13/02/2021 20:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل في خط التوتر العالي في عرمون... وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق
lebanon 24
13/02/2021 20:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الطبش عن انقطاع التيار الكهربائي: لوقف هذا التعذيب المُمنهج
lebanon 24
13/02/2021 20:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة... هذا ما كشفته مؤسسة كهرباء لبنان
lebanon 24
13/02/2021 20:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:32 | 2021-02-13
20:23 | 2021-02-13
20:11 | 2021-02-13
19:57 | 2021-02-13
19:37 | 2021-02-13
19:24 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website