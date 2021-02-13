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الوزير حسن من المطار: الجائحة بدأت منذ سنة تماما واليوم تحقق اللقاح الموعود واستطاعت الحكومة بالرغم من كل التحديات تحقيق الحلم

Lebanon 24
13-02-2021 | 17:43
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