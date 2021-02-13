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الرئيس عون: مع وصول الدفعة الأولى من اللقاح تبدأ رحلة التلقيح لمكافحة هذا الوباء. وشرط نجاحها تجاوب المواطنين في الإقبال عليها، مع الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية

Lebanon 24
13-02-2021 | 18:07
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