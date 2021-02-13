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أخبار عاجلة
تصادم بين 3 مركبات على طريق عام عبرا صيدا نتج عنه جريحان (التحكم المروري)
Lebanon 24
13-02-2021
|
21:47
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