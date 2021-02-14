السعودية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة 20 يوماً إضافياً للتجمعات البشرية وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية بدءاً من مساء الأحد ليكون الإجمالي 30 يوماً قابلة للتمديد

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