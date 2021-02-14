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البطريرك الراعي: على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يتحاورا ويتعاونا من دون خلفيات وتحفظات غير مكشوفة والحرص على الصلاحيات لا يمنع الليونة بالمواقف

Lebanon 24
14-02-2021 | 10:40
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