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الراعي: للاسف نلاحظ أن عملية تشكيل حكومة جديدة تتعقد عوض أن تنفرج وبهذا تنزل الأضرار الجسيمة بالدولة

Lebanon 24
14-02-2021 | 10:42
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