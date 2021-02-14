أخبار عاجلة

الراعي: المؤتمر الدولي لا ينتزع القرار اللبناني والسيادة وهي اصلا مفقودة حاليا بل ينتزعها من مصادريها ويعيدها إلى الدولة والشعب ولبنان

Lebanon 24
14-02-2021 | 10:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بدء المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني في باريس
lebanon 24
14/02/2021 13:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يلقي كلمة لبنان في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" الذي يعقد بعد ظهر غد برئاسة الرئيس ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة بواسطة تقنية الفيديو يتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين
lebanon 24
14/02/2021 13:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لبنان اليوم بحاجة إلى دور دولي حازم يطبق القرارات الدولية السابقة حتى لو اضطر الأمر اصدار قرارات جديدة
lebanon 24
14/02/2021 13:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي بقداس عيد مار مارون: اللبنانيون يعانون العذابات ويقدمون التضحيات والدولة مشغولة بأمور صغيرة
lebanon 24
14/02/2021 13:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:54 | 2021-02-14
12:44 | 2021-02-14
12:37 | 2021-02-14
12:29 | 2021-02-14
12:23 | 2021-02-14
12:20 | 2021-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website