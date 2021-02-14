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التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالحاجز الحديدي وعامود انارة على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت عند مفرق وادي الزينة

Lebanon 24
14-02-2021 | 13:25
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