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الحريري: ليس قليلاً انه منذ 16 سنة، وفي كل سنة يزيد شعوري انني فقدتك، وليس قليلاً أكثر واكثر إن اللبنانيين يزيد شعورهم انهم فقدوك ومازال اسمك ذابحهم، ومازالوا خائفين منك ومن مشروعك الحقيقي للبلد

Lebanon 24
14-02-2021 | 16:01
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14/02/2021 21:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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