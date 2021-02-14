الحريري: ليس قليلاً انه منذ 16 سنة، وفي كل سنة يزيد شعوري انني فقدتك، وليس قليلاً أكثر واكثر إن اللبنانيين يزيد شعورهم انهم فقدوك ومازال اسمك ذابحهم، ومازالوا خائفين منك ومن مشروعك الحقيقي للبلد

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