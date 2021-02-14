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الحريري: الاقتصاد منهار، جزء اساسي وحبيب من بيروت تدمر في إنفجار المرفأ كورونا تفتك كل يوم بعائلاتنا واصحابنا وكبارنا مسلسل الاغتيالات مستمر، من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولاً لاغتيال لقمان سليم

Lebanon 24
14-02-2021 | 16:05
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الحريري: منذ بضعة أشهر، صدر حكم من المحكمة الخاصة بلبنان على سليم عياش هذا الحكم سيُنفذ، وعياش سيُسلم، مهما طال الزمن. والأهم، أن مسلسل الاغتيالات، يجب أن يتوقف وسيتوقف، وإلا هناك مشكل كبير في البلد!
lebanon 24
14/02/2021 21:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الأميركية في بيروت تبحث مع وزيرة العدل قضية اغتيال لقمان سليم وتشدد على أهمية محاسبة المتورطين
lebanon 24
14/02/2021 21:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
شبّان يتجمّعون في ساحة "النور" - طرابلس استنكاراً لاغتيال لقمان سليم
lebanon 24
14/02/2021 21:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير الخارجية الأميركي: ندين الاغتيال الشنيع للناشط اللبناني لقمان سليم
lebanon 24
14/02/2021 21:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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