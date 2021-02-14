الحريري: الاقتصاد منهار، جزء اساسي وحبيب من بيروت تدمر في إنفجار المرفأ كورونا تفتك كل يوم بعائلاتنا واصحابنا وكبارنا مسلسل الاغتيالات مستمر، من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولاً لاغتيال لقمان سليم

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