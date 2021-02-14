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الحريري: منذ بضعة أشهر، صدر حكم من المحكمة الخاصة بلبنان على سليم عياش هذا الحكم سيُنفذ، وعياش سيُسلم، مهما طال الزمن. والأهم، أن مسلسل الاغتيالات، يجب أن يتوقف وسيتوقف، وإلا هناك مشكل كبير في البلد!

Lebanon 24
14-02-2021 | 16:05
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