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الحريري: التقيت الرئيس عون 16 مرة منذ تكليفي

Lebanon 24
14-02-2021 | 16:11
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الراعي بعد لقاء الرئيس عون: الحكومة هي السلطة التنفيذية ولا يجوز في ظل الأوضاع الضاغطة ان يبقى البلد على حكومة تصريف اعمال، وطلبتُ من الرئيس الحريري عندما التقيته إطلاعي على سبب التأخير في التشكيل
lebanon 24
14/02/2021 21:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: من اصل 18 وزيرا، اعتبرت ان لفخامة الرئيس 6، منهم وزير للطاشناق، ومن الـ5 المتبقين 4 تنطبق عليهم مواصفات الاختصاص اخترتها من لائحة فخامته والخامس شخصية محترمة، اختصاصية، غير حزبية، مقربة من فخامته وسبق وطلب مني شخصياً دعم ترشيحها لمنصب مرموق
lebanon 24
14/02/2021 21:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع فخامة الرئيس، قدمت له اقتراح تشكيلة، من 18 وزير اختصاصيين، غير حزبيين، قادرين أن ينفذوا كفريق متكامل ونعم، في هذه التشكيلة لا "ثلث معطل"
lebanon 24
14/02/2021 21:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اضاءة الشعلة في مكان استشهاد الرئيس رفيق الحريري
lebanon 24
14/02/2021 21:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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