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الحريري: ليس لسعد رفيق الحريري تهمة الاعتداء على حقوق المسيحيين

Lebanon 24
14-02-2021 | 16:18
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الحريري: من ينتمي لمدرسة سياسية، استشهد منذ 16 سنة مثل اليوم مؤسسها رفيق الحريري، وهو يقول: "وقفنا العد والمسيحيين نص الدولة شو ما كانت الاعداد" والى اليوم نكرر: وقفنا العد، ليس لسعد رفيق الحريري تهمة الاعتداء على حقوق المسيحيين
lebanon 24
14/02/2021 21:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: حقوق المسيحيين هي ببساطة حقوق اللبنانيين. حقوقهم وقف الانهيار واعادة إعمار بيروت، ووقف الكارثة التي ترميهم كلهم مسيحيين ومسلمين على دروب الشرشحة والتعتير والهجرة. حقوقهم بالإصلاحات حقوقهم تدقيق جنائي بالبنك المركزي وبكل المؤسسات والإدارات وا
lebanon 24
14/02/2021 21:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/02/2021 21:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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