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الحريري: أزور الدول العربية والدول في المنطقة وفي العالم، لأحشد الدعم للبنان ولأرمم العلاقات وخصوصا العربية، حتى ينطلق الحل بسرعة، عندما تتشكل الحكومة، وسوف تتشكل

Lebanon 24
14-02-2021 | 16:22
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الحريري: غضب الناس انفجر منذ 16 شهراً، الحل موجود، ومعروف، في كل لقاءاتي العربية والدولية، وفي كل اتصالاتي هناك جهوزية واستعداد لا بل حماس، لمساعدة لبنان لوقف الانهيار وكل هذا ينتظر كبسة زر والزر حكومة اختصاصيين غير حزبيين
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