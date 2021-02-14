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مراسل الجزيرة عن مصدر حكومي أفغاني: كابل ترغب في انسحاب كل القوات الأجنبية بطريقة لا تخل بالوضع الأمني

Lebanon 24
14-02-2021 | 16:55
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