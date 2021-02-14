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رئاسة الجمهورية: تكفي الاشارة الى ان ما اقر به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق

Lebanon 24
14-02-2021 | 17:43
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