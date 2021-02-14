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مطلوب دم من فئة O- في مستشفى سيدة المعونات، والنقل مؤمن، للتبرع الاتصال على الرقمين 03046088 أو 03717576

Lebanon 24
14-02-2021 | 19:33
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