أخبار عاجلة

وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم عن 90 عاماً (الأناضول)

Lebanon 24
14-02-2021 | 19:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم عن 90 عاما
lebanon 24
14/02/2021 21:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالوزير السابق إلياس المر وقدّم له التعازي بوفاة والده النائب ميشال المر وأعرب عون عن أسفه لغياب النائب المرّ بعد سنوات من العمل الفاعل في الحياة السياسية
lebanon 24
14/02/2021 21:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يدير ثروة بـ194 مليار دولار.. وفاة رئيس مجموعة "إدموند دي روتشيلد" عن 57 عاماً
lebanon 24
14/02/2021 21:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الرئيس الإيراني السابق بحادث سير؟!
lebanon 24
14/02/2021 21:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:47 | 2021-02-14
21:24 | 2021-02-14
21:11 | 2021-02-14
20:42 | 2021-02-14
20:37 | 2021-02-14
20:22 | 2021-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website