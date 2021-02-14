15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وائل أبو فاعور عبر "الجديد": عهد عون كان عهداً اسودَ وقاتماً والآن يريد ثلثاً معطلاً لربط نزاع مستقبلي
Lebanon 24
14-02-2021
|
21:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: عهد عون كان قاتماً وفريقه لا يريد الحريري
Lebanon 24
أبو فاعور: عهد عون كان قاتماً وفريقه لا يريد الحريري
15/02/2021 02:11:22
15/02/2021 02:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور: واضح أن فريق رئيس الجمهورية لا يريد سعد الحريري ولا المبادرة الفرنسية وأرسل موفدا ًالى روسيا لطمر هذه المبادرة ودعوة الروس للعب دور ولكنهم رفضوا ذلك
Lebanon 24
أبو فاعور: واضح أن فريق رئيس الجمهورية لا يريد سعد الحريري ولا المبادرة الفرنسية وأرسل موفدا ًالى روسيا لطمر هذه المبادرة ودعوة الروس للعب دور ولكنهم رفضوا ذلك
15/02/2021 02:11:22
15/02/2021 02:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل جسار يطرح أغنيته الجديدة "ولا في الأحلام" (فيديو)
Lebanon 24
وائل جسار يطرح أغنيته الجديدة "ولا في الأحلام" (فيديو)
15/02/2021 02:11:22
15/02/2021 02:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور: لا بديل عن الإقفال التام ونحن لسنا بأزمة سريعة أو عابرة فنحن سنعيش مع أزمة طويلة وبأحسن الحالات في حال إستقدمنا اللقاح بأول شباط نحتاج إلى سنة لتلقيح مختلف المقيمين
Lebanon 24
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور: لا بديل عن الإقفال التام ونحن لسنا بأزمة سريعة أو عابرة فنحن سنعيش مع أزمة طويلة وبأحسن الحالات في حال إستقدمنا اللقاح بأول شباط نحتاج إلى سنة لتلقيح مختلف المقيمين
15/02/2021 02:11:22
15/02/2021 02:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
عون فوجئ بقرار بقائها
Lebanon 24
عون فوجئ بقرار بقائها
08:30 | 2021-02-14
14/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
10:00 | 2021-02-14
14/02/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
18:36 | 2021-02-14
14/02/2021 06:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
21:15 | 2021-02-14
14/02/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
15:00 | 2021-02-14
14/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:08 | 2021-02-15
زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر يضرب ساحل فوكوشيما
01:53 | 2021-02-15
البرازيل تسجل 713 وفاة و24759 إصابة جديدة بكورونا
01:35 | 2021-02-15
إعلام النظام السوري: دفاعاتنا تتصدى لغارات جوية إسرائيلية في محيط دمشق
01:34 | 2021-02-15
سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق
01:27 | 2021-02-15
الصحة المصرية: تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة
00:58 | 2021-02-15
الكاظمي: العدالة لن تنام وغدا القصاص من قتلة ريهام والهاشمي
فيديو
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
Lebanon 24
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
21:00 | 2021-02-14
15/02/2021 02:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
18:00 | 2021-02-14
15/02/2021 02:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
06:00 | 2021-02-14
15/02/2021 02:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact