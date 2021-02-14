أبو فاعور: واضح أن فريق رئيس الجمهورية لا يريد سعد الحريري ولا المبادرة الفرنسية وأرسل موفدا ًالى روسيا لطمر هذه المبادرة ودعوة الروس للعب دور ولكنهم رفضوا ذلك

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