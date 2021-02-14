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أبو فاعور: نحن مع التدقيق الشامل في كل قطاعات وإدارات و وزارات الدولة ولا نخاف من شيء

Lebanon 24
14-02-2021 | 22:05
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عون: تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجازٌ للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر
lebanon 24
15/02/2021 02:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: اللقاء الديمقراطي مع التدقيق الجنائي في كل دوائر الدولة
lebanon 24
15/02/2021 02:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان: حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية
lebanon 24
15/02/2021 02:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
lebanon 24
15/02/2021 02:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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