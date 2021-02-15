أخبار عاجلة

الجيش السوري يقول إن طائرات إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان وقصفت أهدافا بمحيط ⁧‫دمشق‬⁩

Lebanon 24
15-02-2021 | 02:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش السوري يقول إن دفاعاته الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها
lebanon 24
15/02/2021 06:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من الأجواء اللبنانية.. الدفاعات السورية تتصدى لغارة إسرائيلية بمحيط دمشق
lebanon 24
15/02/2021 06:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
‏إعلام النظام السوري: دفاعاتنا تتصدى لغارات جوية إسرائيلية في محيط دمشق
lebanon 24
15/02/2021 06:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الجولان السوري المحتل
lebanon 24
15/02/2021 06:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:01 | 2021-02-15
02:37 | 2021-02-15
02:14 | 2021-02-15
02:12 | 2021-02-15
02:08 | 2021-02-15
01:53 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website