نقيب الأطباء: ثمّة من استغلّ المنابر الإعلامية للإدلاء بمفاهيم مغلوطة خصوصاً من قام منهم على تحريضهم على عدم أخذ اللقاح من دون الاستناد إلى معلومات علمية كما أن المعلومات التي يدلون بها مجتزأة

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