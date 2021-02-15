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نقيب الأطباء: من الضروري جداً إعطاء اللقاح في أقرب وقت ممكن ولأقرب عدد ممكن للوصول إلى مناعة مجتمعية تفوق 80%

Lebanon 24
15-02-2021 | 12:17
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